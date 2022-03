Virus v azijskem New Yorku

V nadaljevanju preberite:

Številne šanghajske četrti so v karanteni od prejšnjega tedna, okoli stanovanjskih blokov, v katerih potekajo testiranja, so postavljene plastične barikade, da se ne bi virus nenadzorovano širil po gosto naseljenem mestu. Zaprli so Disneyland, ustavili proizvodnjo v Teslini tovarni avtomobilov, borzni uslužbenci pa so zaprti v »mehurčku«, v katerem bodo živeli in delali med trajanjem izrednega ukrepa.

Do nedelje je zdravstvena oblast zagotavljala, da za Šanghaj ne bodo uvedli zaprtja, saj si nihče ni mogel predstavljati, kako bi bilo videti zaprtje takšnega mesta. Gre namreč za kitajski finančni center, ki ne skriva ambicij, da se želi razviti v nekakšen azijski New York, v eno od najpomembnejših poslovnih in transportnih stičišč Azije, ki je v marsičem ta primat prevzelo od Hongkonga, in najbogatejše kitajsko mesto, katerega BDP na prebivalca je lani znašal blizu 28.000 dolarjev. Na kratko: gre za mesto, ki je preveliko in prepomembno, da bi se lahko ustavilo, četudi samo za sekundo, kaj šele za neomejeno dolgo obdobje, ki bo nujno za ustavitev virusa.