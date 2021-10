Visoka cena nedosegljive ničle

V nadaljevanju preberite:

Kitajska televizija je sredi septembra prikazala drobceno bitje v belem skafandru, kako z velikanskim nahrbtnikom na ramenih vstopa v prostor, kjer bo dva tedna v karanteni. Gre za posnetek štiriletnega otroka. Okužil se je v vrtcu in po kitajskih predpisih v posebnem prostoru za izolacijo z njim ne sme biti nihče – niti starši.



Prizor so posneli v jugovzhodni pokrajini Fujian, v mestu Putian, kjer se je prejšnji mesec začela širiti okužba s koronavirusno različico delta. Ker Kitajska še vedno izvaja politiko »ničelnega covida«, je najdoslednejša karantena najpomembnejši ukrep v poskusih, da bi končno dosegli želeno ničlo.



Po trditvah epidemiologov se je v Putianu okužba širila predvsem v šolah in vrtcih, zato je predpis o strogi izolaciji veljal tudi za najmlajše. Ker so v tem mestu prejšnji mesec potrdili 129 primerov okužbe pri otrocih, mlajših od 12 let, je bilo žalostnih prizorov veliko.