Vojaški hujskač in neumni predsednik

Hrvaška državna statistika potrjuje, da se število gostov, ki prihajajo na počitnice na Hrvaško iz Srbije, povečuje. Hrvaška politika pa potrjuje, da so odnosi med Hrvaško in Srbijo »slabši od najslabših«. S tem se strinjajo tudi v Srbiji.



Za najnovejšo puščico v tarčo medsosedskih odnosov je najprej poskrbel hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je srbskega kolega Aleksandra Vučića označil za enega najglasnejših hujskačev za časa za Hrvate svete domovinske vojne v devetdesetih letih.



Sledil je odgovor srbskega notranjega ministra Aleksandra Vujina, ki je dejal, da je predsednik Milanović »eden najneumnejših predsednikov«. ​Milanoviću ni ostal dolžan niti Vučić, ta je rekel, da »Hrvate in politično elito boli, ker Srbija vse bolj dohaja Hrvaško«. Tako vročih in neposrednih izjav predstavnikov vrhov obeh držav v javnosti že dolgo ni bilo slišati.