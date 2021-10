Vojna in mir v Pandorini skrinjici

V nadaljevanju preberite:

Ko je takratna državna sekretarka Hillary Clinton obiskala Kitajsko leta 2009, torej v času, ko se še ni vedelo, kako si bo svet opomogel po svetovni finančni krizi, so kitajski funkcionarji zagrozili, da bo začela njihova centralna banka prodajati ameriške obveznice. Te so obsegale več kot tretjino kitajskih deviznih rezerv, ki so takrat znašale več kot 2000 milijard dolarjev.



To je bil kitajski poskus, da bi ameriški zunanji ministrici zaprli usta, polna očitkov o kitajskih pritiskih na Tajvan in stanju človekovih pravic na Tibetu. Toda Hillary Clinton je, kot so takrat zatrdili dobro obveščeni viri, odgovorila z grožnjo: če bo začela Narodna banka Kitajske prodajati ameriške obveznice, bo Washington objavil seznam kitajskih visokih funkcionarjev, ki so te obveznice kupili v svojem imenu in v lastno korist. Nato so kitajsko-ameriški odnosi zapluli v veliko mirnejše vode.



Ko so kitajska bojna letala v minulih dneh preletavala varnostno-identifikacijsko območje Tajvana, partijski, državni in vojaški voditelj Xi Jinping pa v soboto poudaril, da »je treba izpolniti partijsko nalogo združitve domovine«, se je zazdelo, da so kitajsko-ameriški odnosi znova na robu prepada.