Vojna Italije in Slovenije za balzamični kis

Balzamičnim kis iz Modene je poseben italijanski kis iz rdečega vina, ki se stara v lesenih sodih in ima intenziven, nekoliko sladek okus. FOTO: Shutterstock

Pri značilnem balzamičnem kisu ni odmikov. FOTO: Shutterstock

Balzamični kis iz Modene je dobil zaščiteno geografsko označbo (ZGO) iz Italije leta 2009. Po predložitvi italijanske vloge sta Nemčija in Grčija ugovarjali in trdili, da bi zaščita imena 'balzamični kis' močno škodovala njuni proizvodnji, ki je bila uzakonjena za pet let. Nasprotovala je tudi Francija, a je EK vseeno modenin balzamični kis uvrstila na seznam izdelkov z ZGO. Tako po zaščiti je tudi Grčija

skušala uporabiti uradni predpis EU, ki ne pozna postopkov geografske zaščite, in doseči priznanje za opredelitev pojma 'grški balzamični kis'. To potrjuje zanimanje na trgu, ki je bilo takrat ocenjeno na okrog 400 milijonov evrov letno, navaja Wikipedija.



Za steklenico lahko odštejete tudi do 1500 evrov

Balzamični kis iz Modene ima zaščiteno geografsko označbo in mora biti tako označen tudi na steklenički. FOTO: Shutterstock

Po tem, ko je Slovenija septembra lani izgubila bitko za teran s Hrvaško , ki lahko zdaj uporablja ime teran za sorto vinske trte, se je odprla nova fronta glede zaščitenega porekla, tokrat s sosedo Italijo. Je pa položaj tokrat obrnjen. Med državama se je vnela 'vojna' za balzamični kis, kot je situacijo slikovito opisal Kleine Zeitung. Italija se je namreč ostro odzvala na to, da je Slovenija Evropski komisiji predložila standard, po katerem lahko katero koli mešanico vinskega kisa in zgoščenega soka ali mošta imenujejo, označijo in prodajajo kot 'Aceto balsamico' – balzamični kis. Temu med drugim odločno nasprotuje združenje italijanskih kmetov Coldiretti.V sporočilu za javnost je združenje Coldiretti slovensko odločitev označilo za nevaren precedenčni primer, pred katerim se mora Italija braniti v Bruslju. Coldiretti je pozval italijanske institucije, naj pri komisiji EU delujejo za obrambo balzamičnega kisa.Italijanski evropski poslanecse je včeraj na obvestilo o tem, da je Slovenija komisiji predložila omenjeni standard, odzval z besedami, da bi to lahko zavedlo potrošnike. Dodal je, da bo komisarju za kmetijstvo poslal vprašanje o imenu 'Aceto Balsamico', je njegove besede po poročanju Anse povzel STA.Ime »Aceto Balsamico di Modena« je zaščiteno kot geografska označba za balzamični kis iz Modene v Italiji. Balzamični kis je svetovno znana in edinstvena specialiteta, ki jo proizvajajo v severno italijanski provinci Modena. Kis pridobijo s tradicionalno predelavo grozdnega mošta in vinskega kisa, ki zori oziroma se izboljša v lesenih sodih, kjer dobi posebno aromo.Na severu Modene lahko najdete številne proizvajalce in dobavitelje svetovno znanega kisa 'Aceto Balsamico di Modena', ki imajo posebno oznako odobritve. Steklenice z balzamičnim kisom, ki imajo tovrstno nalepko oziroma oznako, stanejo med štiri in dvajset evri. Za steklenico balzamičnega kisa z najdragocenejšim odobravanim pečatom pa lahko ljubitelji tega kisa odštejejo tudi do 1500 evrov, še navaja Kleine Zeitung.