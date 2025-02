Trump hoče v zameno za pomoč redke minerale, Zelenski predlog zavrnil

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zavrnil predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bi omogočil ZDA dostop do redkih zemelj v zameno za pomoč ZDA. Opozoril je, da v predlogu manjkajo varnostna zagotovila za Kijev in da ne ščiti Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dogovor se podpiše na ministrski ravni. Ampak sem predsednik in imel bom vpliv na kakovost tega dokumenta. Zato nisem dovolil ministrom, da podpišejo dogovor, ker še ni pripravljen,« je povedal Zelenski novinarjem na Münchenski varnostni konferenci.

Prepričan je namreč, da sporazum v trenutni obliki ne ščiti Ukrajine in njenih interesov. »Pravno mora biti zapisan pravilno, pravilno in je naložba ... Če je vse to povezano z varnostnimi jamstvi. Te povezave v dokumentu še ne vidim,« je dejal.

Ukrajinski predstavniki so sicer ravno v petek predali ameriškim predstavnikom osnutek dogovora, potem ko je Trump v začetku meseca sporočil, da želi kot poroštvo za ameriško pomoč redke zemlje in minerale.

Podoben dogovor je sicer lani oktobra omenjal tudi ukrajinski predsednik, ko je zaveznikom v Evropi in ZDA predstavljal svoj »načrt za zmago« v vojni proti Rusiji. Takrat je med drugim poudaril, da je treba zaščititi ukrajinske naravne vire, vključno s ključnimi redkimi zemljami in elementi, vrednimi več tisoč milijard ameriških dolarjev.

Dejal je, da bo zahodne zaveznice pozval k sklenitvi posebnega sporazuma o skupni zaščiti naravnih virov, ki so na voljo v Ukrajini, o skupnih naložbah in izkoriščanju gospodarskega potenciala.