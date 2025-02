Vse poti vodijo v München

V nadaljevanju preberite:

Za Evropsko unijo so sporočila Donalda Trumpa po pogovoru z Vladimirjem Putinom in navedbe­ sekretarja za obrambo Peta Heg­setha kot šok. Čeprav bi lahko­ bila pri pretekli razpravi, vsaj vsebinsko gledano, pričakovana, že ameriški ton do zaveznic na stari celini kaže na prelomnost dogajanja.

Za EU ostaja vprašanje, kakšna druga varnostna zagotovila bi morala dobiti Ukrajina, če bo izključeno članstvo v Natu. V očeh zunanjepolitične predstavnice Kaje Kallas je voda na ruski mlin, če se kot Trump vnaprej nečemu odpoveš. »Zakaj jim dajemo vse, kar si želijo, preden se pogajanja sploh začnejo. To je appeasement [politika popuščanja], to ni nikoli delovalo,« je dejala Estonka.