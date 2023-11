Vojne v nas

V nadaljevanju preberite:

Na planetu najbrž ni bolj svetega območja od Bližnjega vzhoda. Na gori Sinaj je Mojzes od Boga dobil deset zapovedi, kralj David je Jeruzalem postavil za prestolnico »izvoljenega ljudstva«. Za krščanstvo je ta sveti kraj, v katerem je bil križan in vstal od mrtvih Jezus Kristus, za muslimane tretje sveto mesto za Meko in Medino. Vojna na takšnem območju prebuja velike strasti in videti je, da se današnji mladi ob njej soočajo s prvo, ki divja tudi v njihovih srcih.