Z drugim odmerkom bodo prejeli še prijavo policiji

Prihod Pfizerjevega cepiva v Turin 27. decembra lani. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Vprašanje, ali si preskakovalci vrst zaslužijo drugi odmerek, razdvaja

Slovenski zdravstveni inšpektorat je do 16. januarja evidentiral 297 odmerkov cepiva, ki so bili uporabljeni v nasprotju s strategijo , ki določa prednostne skupine.To je predstavljalo okoli dva odstotka vseh. Cepljenja mimo vrste so večinoma potekala s t. i. šestim odmerkom, inšpektorat hujših ukrepov od upravnih odločb, s katerimi je opozoril na nepravilnosti in zahteval njihovo odpravo, ni napovedal.V Italiji je drugače. Kot poroča portal Repubblice, so Italijani doslej razkrili 540 tovrstnih preskakovanj. Z njimi se ukvarjajo karabinjerji, v različnih regijah v državi pa so se odločili tudi za različne odgovore na vprašanje, ali in kdaj bodo ljudje, ki so pri cepljenju preskakovali najranljivejše, prejeli drugi odmerek. Med doslej odkritimi so različni predstavniki administracije, sorodniki in prijatelji zdravnikov, župani in nekdanji župani, celo zelo mladi sinovi ali nečaki ljudi z dostopom do cepiv.Kot dodaja portal, v času, ko so tudi v Italiji odmerki cepiv izrazito dragoceni in ko tudi najstarejšim prelagajo termine cepljenja, tvegajo, da drugega odmerka ne bodo prejeli. Če bi se to zgodilo, bi bili že prejeti prvi odmerki tako rekoč vrženi stran, če bi v ustreznem času prejeli drugega, bi se to marsikomu zdelo etično sporno.Odmerki cepiva so tudi v Italiji šteti do zadnjega. Premierje na napovedi Pfizerja in AstraZenece o zamudah oziroma zmanjšani dobavi cepiv Evropski uniji v prvem obdobju označil za hude kršitve sklenjenih pogodb.Vprašanje drugih odmerkov tistim, ki v tem času do njih še niso upravičeni, tamkajšnje zdravstvene domove razdvaja. V Apuliji so, denimo, napovedali, da te osebe drugih odmerkov ne bodo prejele oziroma vsaj ne takoj. »Prejeli jih bodo, ko bo dovoj cepiva za vse in bodo na vrsti,« so izjavili. Na Siciliji in v Piemontu so se, nasprotno, odločili, da bodo te osebe drugi odmerek cepiva vseeno prejele. A bodo vse prijavili policiji. Sklepajo, da je bilo preskakovanja veliko več od 540 primerov, ki jih policija že preiskuje.