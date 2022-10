Vprašanje je, koga financirajo Rusi, HDZ ali opozicijo

V nadaljevanju preberite:

Vabilo na sejo saborske protikorupcijske komisije, ki jo vodi opozicijski poslanec Nikola Grmoja iz stranke Most, so premieru Andreju Plenkoviću in nekdanjemu gospodarskemu ministru Tomislavu Ćoriću poslali že pred dnevi, a se včerajšnje seje nista udeležila. Prvi, ker je prav takrat, nepričakovano, poslancem predstavljal letno poročilo o delu vlade, drugi, ker ga »pač ne bo«. Zaplet dobiva vse večje politične razsežnosti.