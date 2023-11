Razklana Španija dobila novega starega premiera

V nadaljevanju preberite:

Štiri mesece po predčasnih parlamentarnih volitvah je Španija dobila novega starega premiera. Vodja socialistov (PSOE) Pedro Sánchez, ki je na čelu vlade od leta 2018, je danes v parlamentu dobil absolutno večino za vnovični mandat. Zanj je v 350-članskem zakonodajnem telesu glasovalo 179 poslancev, proti je bilo 171. Jeziček na tehtnici je bila podpora katalonskih independentistov, ki so v zameno iztržili amnestijo za več sto ljudi, proti katerim so bili uvedeni sodni postopki, predvsem zaradi njihove vloge pri nezakonitem referendumu o samoodločbi Katalonije leta 2017.

Četrtkovo glasovanje je potekalo brez presenečenj, toda pot do investiture 51-letnega politika je bila zapletena in je dodobra razdelila že tako ideološko in teritorialno polarizirano državo. Kakor je razvidno iz javnomnenjskih raziskav, dobršen del Špancev nasprotuje zakonu o amnestiji, ideji o pomilostitvi je bil do nedavnega izrazito nenaklonjen tudi Sánchez. Ploščo je obrnil po razglasitvi rezultatov julijskih predčasnih parlamentarnih volitev, ko je bilo jasno, da bo moral za ponovitev manjšinske koalicijske vlade z levičarsko partnerico Sumar dobiti na svojo stran tudi katalonske independentiste.