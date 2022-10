Vučić napovedal gradnjo naftovoda iz Srbije na Madžarsko

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bo Srbija v skladu z dogovorom z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom gradila naftovod do Madžarske v dolžini do 128 kilometrov. Tako naj bi Srbija dobila novo pot za dobavo nafte in s tem možnost izbire, kaj je zanjo ugodnejše. »Naftovod bi lahko stal do sto milijonov evrov, še posebej če bomo izkoristili traso plinovoda na Madžarsko,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal Vučić. Za prihodnjih šest let je napovedal vlaganja v energetsko infrastrukturo v višini 12 milijard evrov.

Naftna industrija Srbije uvaža rusko nafto prek Omišlja na Krku in Jadranskega naftovoda (Janaf). Ko je EU junija sprejela embargo na uvoz ruske nafte v EU po morski poti, ki bo začel veljati decembra, je to pomenilo, da Srbija po Janafu po decembru ne bo več mogla transportirati ruske nafte od Omišlja do rafinerije v Pančevu.