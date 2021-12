07.25 WHO: Omikron verjetno prisoten že v večini držav

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila, da se različica omikron zelo hitro širi in se je »verjetno« razširila na večino držav, poroča Guardian. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je novinarjem v torek dejal, da »je dejstvo, da je nova različica omikron verjetno prisotna v večini držav, čeprav še ni bila odkrita.« Omikron se širi s hitrostjo, ki je nismo videli pri nobeni prejšnji različici«. Svetovna zdravstvena organizacija je države pozvala, naj hitro ukrepajo, da bi zajezile prenos in zaščitile svoje zdravstvene sistem. Strokovnjak Svetovne zdravstvene organizacije Bruce Aylward je strogo posvaril pred »prenagljenim sklepanjem, da gre za blago bolezen«. WHO pa je med drugim opozorila, da bi lahko bila Afrika prostor za nove okužbe, saj nizke stopnje precepljenosti v regijah, vključno z Afriko, kjer je bil pred tedni prvič odkrit omikron – to pa naj bi vzpostavilo gojišče za nove različice. WHO je ocenila, da bi lahko Afrika do maja 2022 imela 40-odstotno precepljenost, 70-odstotno pa do avgusta 2024. Čeprav je Afrika v zadnjem tednu zabeležila velik porast primerov, regija poroča o nižjem številu smrti v primerjavi s prejšnjimi valovi.

V državah članicah EU in evropskega gospodarskega prostora so do torka skupno potrdili 2 127 primerov omikrona v 25 državah, število pa se veča dnevno. Največ primerov omikrona imajo zaenkrat na Norveškem, in sicer 1176. Po več deset primerov so med drugim potrdili še na Danskem, Franciji, Nemčiji, Italiji in Nizozemskem, piše na spletni strani Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni ECDC.

07.12 V Italiji razširili program obveznega cepljenja

V Italiji je od danes cepljenje proti covidu-19 obvezno za zaposlene v šolah, policiste, vojake in reševalce. Italijanska vlada se je za razširitev obveznega cepljenja odločila novembra v luči četrtega vala pandemije. Za zdravstveno osebje je cepljenje obvezno že od pomladi. Tisti zaposleni, ki ne bodo spoštovali uredbe o obveznem cepljenju, ne bodo mogli delati in ne bodo upravičeni do plače. Če bodo delo opravljali, ne da bi bili cepljeni, jim grozi do 1500 evrov kazni, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Italiji se bo v četrtek začelo tudi cepljenje otrok, starih od pet do 12 let. Obenem bodo vsi zdravstveni delavci pozvani k cepljenju s poživitvenim odmerkom. Že pred tednom dni je Italija zaostrila epidemiološke ukrepe ter necepljenim onemogočila dostop do večine javnih prostorov, kot so restavracije, kulturne ustanove ali športna prizorišča. Dostop imajo le prebolevniki in cepljeni. To pravilo bo veljalo najmanj do 15. januarja. V torek pa je italijanska vlada sklenila, da bodo morali od četrtka necepljeni potniki iz drugih članic EU po prihodu v Italijo v petdnevno karanteno, medtem ko se bodo morali cepljeni pred vstopom v državo testirati na okužbo z novim koronavirusom.