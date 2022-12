Xi Jinping med najboljšimi strelci SP

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se ni kvalificirala za svetovno prvenstvo v Katarju, je Kitajska v tej državi vidno prisotna. Ne le da so bili spominki, ki jih prodajajo v Dohi, izdelani v kitajskih delavnicah, tudi na močnih klimatskih napravah in avtobusih na alternativno energijo so vidne etikete »Made in China«.

Celo stadion v Lusailu je delo kitajske Railway Construction Corporation, ki ji je bil ta projekt, vreden 764 milijonov dolarjev, zaupan pred šestimi leti.

Toda Kitajska v Katarju ni prisotna samo v času nogometnega prvenstva. Dejstvo je, da je velika favoritka tudi v nekem drugem tekmovanju, ki poteka v sosednji državi. Predsednik Xi Jinping bo jutri začel obisk v Savdski Arabiji, ki bo dan pozneje gostiteljica vrhunskega srečanja med Kitajsko in arabskimi državami.