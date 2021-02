Z letala nad Denverjem odpadli deli motorja

Z letala ameriške letalske družbe United Airlines so nad območjem Denverja v zvezni državi Kolorado odpadli deli motorja, ki ga je razneslo kmalu po vzletu. Boeing 777 z 231 potniki in desetimi člani posadke se je varno vrnil na letališče v Denverju.



Kot so sporočili iz letalske družbe, je na letu iz Denverja v Honolulu na Havajih kmalu po vzletu prišlo do okvare motorja. Letalo se je varno vrnilo na letališče, nihče na krovu pa ni bil poškodovan.



Potniki na letalu so povedali, da je kmalu po vzletu odjeknila glasna eksplozija. "Letalo se je začelo močno tresti, izgubili smo višino in začeli strmoglavljati," je dramatično dogajanje opisal potnik David Delucia.



Ostanki motorja so padli na naseljeno območje nedaleč od Denverja. Policija v kraju Broomfield je objavila fotografije sprednjega dela ohišja motorja, ki je padel na vrt ene od hiš.



Na spletu so bile objavljene fotografije, na katerih je videti dim iz letalskega motorja. Na videu, ki naj bi bil posnet iz letalske kabine, pa je videti motor brez ohišja v ognju, poročajo tuje tiskovne agencije.

