Z vodikom do ogljične nevtralnosti

Vodik je tisti energent, ki naj bi zagotavljal stabilnost nemškega energetskega sistema v prihodnje in tudi omogočil ogljično nevtralnost. Nemška vlada je včeraj sprejela novo vodikovo strategijo, ki do leta 2030 med drugim predvideva podvojitev domače proizvodnje vodika in uvoz med 50 in 70 odstotki vsega potrebnega vodika. Vodik bodo med drugim uporabljali kot baterije, skladiščili pa ga bodo v nekdanjih skladiščih plina. Poganjal bo jeklarsko in kemično industrijo, pa tudi tovorna vozila.