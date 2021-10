Z vodnim topom in solzivcem razganjajo protestnike

Danes zjutraj je policija z vodnim topom in solzivcem »udarila« po protestnikih v Trstu, ki so od petka zasedli enega od vhodov v pristanišče. Po podatkih italijanskih medijev je trenutno med protestniki izrazita manjšina pristaniških delavcev, njihov vodja Stefano Puzzer pa je že med koncem tedna prekinil stavkovne aktivnosti. Demonstrante, ki so v Trst prišli tudi od drugod, so razgnali na silo, saj so ovirali delovanje pristanišča. Nekateri med njimi so celo molili, medtem ko se niso hoteli ukloniti ukazom policistov. Protestniki se zdaji umikajo in med splošnim kaosom skušajo oblikovati kordon za pohod proti središču mesta.

FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

»Zeleno potrdilo« ali »green pass«, ki zagotavlja izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani), je od petka naprej v Italiji obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. Kljub temu da je že 80 odstotkov Italijanov nad 12 let polno cepljenih, državo še vedno pretresajo protesti. Poleg nasprotnikov zelenemu potrdilu, prihajajo v ospredje tudi ideološke teme, ki ponekod preraščajo v nasilje. Če je predprejšnjo soboto v Rimu neofašistična stranka Forza Nuova sprožila izgrede in napadla sedež sindikalne centrale CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), pa so ta konec tedna proti vsaki obliki fašizma demonstrirali antifašisti.

FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

"Protestiramo za pravice in proti diskriminaciji". FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Obenem danes v Trstu poteka drugi krog županskih volitev, kjer si stojita nasproti kandidata desnice Roberto Dipiazza in levice Francesco Russo. Nekateri volivci, ki so se odpravili na volišča v bližini pristanišča, so imeli po poročanju tržaškega Il Piccola težave zaradi solzivca, ki ga je zaradi protestnikov uporabila policija. Predstavnika politične desnice Matteo Salvini (LIga) in Giorgia Meloni sta prek svojih tvitov kritična do uporabe sile nad protestniki.