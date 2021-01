Melania za Američane nič več kot le žena Donalda Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Laž ne izgine z lažnivcem, je v eseju o prihodnosti ZDA zapisal zgodovinar Timothy Snyder in nakazal, da bo zapuščina ameriškega predsednika Donalda Trumpa razdvajala še dolgo po njegovem jutrišnjem odhodu iz Bele hiše. Kako pa se bo zgodovina spominjala Melanie Trump, druge prve dame v zgodovini, ki je bila rojena zunaj ZDA? O dediščini 50-letne Sevničanke in pečatu, ki ga je pustila v vlogi ene najprepoznavnejših žensk na svetu, je za Delo razmišljala zgodovinarka in raziskovalka ameriških prvih dam z Univerze v Ohiu Katherine Jellison.