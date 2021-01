Za nami je rekordno vroče leto

V nadaljevanju preberite:

Leto 2020 je bilo tudi uradno najbolj vroče v zgodovini merjenja temperatur. Na vrhu lestvice najbolj vročih let se je lansko leto izenačilo z letom 2016, a razlika med njima je velikanska. Leto 2016, ki je bilo najbolj vroče do zdaj, je namreč zaznamoval El Niño, izredni dogodek, ki je še dodatno dvignil povprečne temperature. Preteklo leto je bilo še posebej vroče na Arktiki in v Evropi. Obenem je nov rekord dosegla količina ogljikovega dioksida v ozračju (416 delcev na milijon). Cilji pariškega podnebnega sporazuma se zato zdijo vse bolj oddaljeni.