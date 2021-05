Za Peking je bitcoin ideološko vprašanje

V naadaljevanju preberite:

Kitajska se že leta ne more odločiti, kakšno stališče naj zavzame do kriptovalut. Leta 2013 je, na primer, bitcoin opredelila kot »virtualno surovino«, v katere spletni preprodaji lahko posamezniki svobodno sodelujejo. Leto pozneje je centralna banka vsem bankam in družbam za internetna plačila prepovedala strankam ponujati storitve, povezane z bitcoini. Septembra 2017 je Kitajska prepovedala začetno ponudbo kriptokovancev, da bi vlagatelje zaščitila pred neprijetnimi finančnimi tveganji, a se je nato ustvarilo svojevrstno sivo območje, v katerem je v določenem trenutku kar 90 odstotkov »rudarjenja« potekalo znotraj Velikega zidu.