Za posledicami covida-19 umrl Colin Powell

Za posledicami covida-19 je umrl nekdanji ameriški državni sekretar Colin Powell. 84-letni republikanski general je bil dvakrat cepljen proti virusu, je sporočila njegova družina, ki se je vojaški bolnišnici Walter Reed v bližini prestolnice Washington zahvalila za zdravljenje in oskrbo. Ni še znano, kako dolgo je bil nekdanji vojaški poveljnik v bolnišnici in kakšne zaplete mu je prinesla bolezen, v isti bolnišnici pa so lani oktobra za covidom-19 zdravili tedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. V njegovem primeru se je zdravljenje posrečilo.

»Izgubili smo izjemnega in ljubečega moža, očeta, starega očeta in vélikega Američana,« so člani družine sporočili na facebooku. Prvi temnopolti državni sekretar je odigral odločilno vlogo pri odgovorih na teroristične napade z 11. septembra 2001 in v vsej prvi administraciji republikanskega predsednika Georgea W. Busha. Njegov govor v varnostnem svetu Združenih narodov je leta 2003 je utrl pot iraški vojni.

Državni sekretar Colin Powell s predsednikom Georgeom W. Bushem avgusta 2003. Foto Reuters Photographer Reuters

Colin Powell jse je rodil v newyorškem Harlemu staršem, ki so se priselili z Jamajke, že zgodaj pa se je odločil za vojaško kariero in se med drugim odlikoval med služenjem v Vietnamu. Kot svetovalec za nacionalno varnost republikanskega predsednika Ronalda Reagana je pomagal pri otoplitvi odnosov s Sovjetsko zvezo Mihaila Gorbačova, kot vrhovni vojaški poveljnik je veljal za arhitekta invazije na Panamo leta 1989 in vojne v Perzijskem zalivu iz leta 1991.

Po njem imenovana doktrina zahteva jasne politične cilje, podporo javnosti vojaškim posredovanjem in veliko vojaško prevlado nad sovražnikom za hitro končanje konflikta, Powellova doktrina pa se ni posrečila v Iraku. Zatrjevanje o sredstvih za množično uničevanje predsednika Sadama Huseina je kasneje tudi sam označil za veliko obveščevalno napako, v Iraku pa sta ameriška vojska in zasedbena uprava naredili tudi veliko svojih in vojno, ki naj bi demokratizirala Bližnji vzhod ter opravila s terorizmom z islamskimi koreninami, so kasneje neslavno končali.

Generala Colin Powell in Norman Schwarzkopf med prvo zalivsko vojno. Foto Robert Sullivan /Afp

Powell je kljub temu ohranil velik del svoje priljubljenosti, ki si si jo je še pred Irakom pridobil kot neideološki reševalec problemov, po objavi spominov z naslovom »Moje ameriško potovanje« pa je nekaj časa razmišljal celo o predsedniški karieri. A je kmalu ugotovil, da aktivna politika ni zanj.

Ni pa skrival svojih političnih mnenj, v zadnjem obdobju še posebej ne kritike republikanskega predsednika Donalda Trumpa, do katerega ni čutil prav nobene lojalnosti kot do Georgea W. Busha. Na lanskih volitvah je celo volil demokratskega kandidata Joeja Bidna ter si s tem prislužil Trumpovo zmerljivko o lesenem politiku, ki je ZDA povedel v uničevalne bližnjevzhodne vojne. Po vdoru Trumpovih privržencev v kongres 6. januarja letos je dolgoletni vojaški in politični voditelj celo izjavil, da svojega političnega doma ne vidi več v republikanski stranki.