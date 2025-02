Za tragedijo odgovoren direktor Jadrolinije

V nadaljevanju preberite:

»V imenu hrvaške države izrekam javno opravičilo in globoko obžalovanje družinam umrlih pomorščakov. Vaši najdražji so opravljali delo strokovno, odgovorno in predano, vendar so zaradi malomarnosti in neodgovornosti nekaterih drugih ljudi žal izgubili življenje. Sklical sem skupščino Jadrolinije 11. februarja, na kateri bom zahteval razrešitev in odpoklic predsednika uprave Jadrolinije Davida Sopte,« je včeraj sporočil hrvaški minister za promet Oleg Butković.