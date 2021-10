Za začetek pojdimo vsi skupaj v naravo

V nadaljevanju preberite:

Je generacija Z v resnici najbolj zelena? So bili njeni pripadniki rojeni s poslanstvom, da spremenijo svet, rešijo planet in zagotovijo obstoj po naravni meri človeka? Ali so morda prav oni veliki dejavnik podnebnih motenj in ekološke degradacije?

Bolj ko so aktivisti, kot je Greta Thunberg, ostri v obsojanju »odraslih«, zaradi njihove domnevne malomarnosti v odnosu do podnebnih vprašanj, podrobnejše so analize generacijske ekološke ozaveščenosti. In te analize v resnici kažejo, da najstniki in posamezniki, mlajši od 25 let, na splošno niso najbolj zeleno usmerjeni. Pravzaprav je določeno strukturo zavesti nemogoče pripisati enemu od starostnih obdobij, kajti na koncu se je v anketi, ki so jo izvedli v Veliki Britaniji, izkazalo, da je imel na mlade in njihovo razmišljanje o okolju veliko večji vpliv 95-letni sir David Attenborough kot 18-letna Greta Thunberg.