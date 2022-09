Za zidovi Prepovedanega mesta gori

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je bila od nekdaj sestavljanka. Ko se posamični delčki sestavijo v vznemirljivo sliko, ki daje slutiti, da se za Velikim zidom dogaja nekaj dramatičnega, pa se sproži plaz govoric, ugibanj in analiz, ki temeljijo na meglenih napovedih, da se je zgodil veliki preobrat … ali pa morda ne. Partijski in državni voditelj Xi Jinping se namreč ni pojavil v javnosti, vse odkar se je udeležil vrhunskega srečanja Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v uzbekistanskem mestu Samarkandu. Ko se nato v Pekingu ni osebno udeležil seminarja o reformi ljudske obrambe in oboroženih sil, pa se je po družbenih omrežjih razširila novica, da je bil proti njemu izveden vojaški udar in da je Xi v hišnem priporu.