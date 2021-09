Začasni volilni rezultati na Norveškem obetajo levosredinsko vlado

Glede na začasne rezultate zmaga s 26,4 odstotka glasov

Erna Solberg se po osmih letih poslavlja s premierskega položaja. FOTO: NTB via Reuters

V parlamentu deset strank

Na norveških parlamentarnih volitvah je glede na začasne rezultate slavila levosredinska Delavska stranka, ki bo najverjetneje oblikovala tudi prihodnjo levosredinsko vlado. Dosedanja premierkaiz vrst konservativcev je medtem že priznala poraz. Najverjetneje jo bo nasledil nekdanji zunanji minister»Čakali smo, upali smo, trdo smo delali in zdaj lahko končno rečemo: uspelo nam je,« je svojim podpornikom po zmagi na volitvah dejal vodja Delavske stranke Støre, poročajo tuje tiskovne agencije.»Norveška je poslala jasno sporočilo: volitve kažejo, da Norvežani želijo pravičnejšo družbo,« je povedal 61-letni milijonar, ki se je v volilni kampanji zavzemal za zmanjšanje družbenih neenakosti.Glede na prvo štetje glasovnic je njegova stranka osvojila 26,4 odstotka glasov, kar je eno odstotno točko manj, kot jih je osvojila na volitvah leta 2017. Tokrat je osvojila 48 sedežev v 169-članskem parlamentu, kažejo začasni rezultati, objavljeni na spletni strani norveške volilne komisije.Sledi stranka Solbergove Hoyre z 20,5 odstotka glasov, za katero je na zadnjih volitvah glasovalo 25 odstotkov volivcev. Po novem bo imela v parlamentu 36 poslancev.Dosedanja premierka je že priznala poraz. »Želim čestitati Jonasu Gahru Støreju, o katerem se zdi, da ima jasno večino za spremembo vlade,« je povedala 60-letnica, ki se po osmih letih poslavlja s premierskega položaja.Na tretje mesto se je uvrstila Sredinska stranka s 13,6-odstotno podporo oziroma 28 poslanskimi mandati, na četrto pa nacionalno-konservativna Napredna stranka z 11,7 odstotka osvojenimi glasovi in 21 poslanci. Na petem mestu je pristala Socialistična leva stranka, ki jo je podprlo 7,5 odstotka volivcev, imela bo 13 poslancev, kažejo začasni rezultati.V parlament se je uvrstilo še pet manjših strank, ki pa bodo imele po manj kot deset poslancev.Støre, ki je v vladahmed letoma 2005 in 2013 zasedal položaja zunanjega in zdravstvenega ministra, bo zdaj po pričakovanjih začel koalicijska pogajanja s Sredinsko stranko in Socialistično levo stranko. Skupaj so glede na začasne rezultate osvojile 89 sedežev v 169-članskem parlamentu, kar pomeni absolutno večino.Te tri stranke so skupaj vladale že v času Stoltenbergovih vlad, a imajo pogosto različna stališča, še posebej glede tega, kako hitro opustiti črpanje nafte, navajajo tuje agencije.