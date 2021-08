Zagrebške smeti so prvovrstna politična tema

V nadaljevanju preberite:

Smeti so na Hrvaškem že vrsto let prvovrstno politično vprašanje. Zaradi tega so se kresala politična kopja v Zagrebu in po drugih večjih mestih, pred leti so zaradi smeti kriminalisti prijeli­ zdaj že pokojnega prvega moža Zagreba Milana­ Bandića, kralja smeti Petra Pripuza in šefa Zagrebškega holdinga Slobodana Ljubičića Kikaša, kmalu zatem pa se je v njihovih rokah znašlo še 16 osumljencev. Razmere so pometli pod preprogo, pred kratkim pa se je Zagreb spet znašel v pasti kupov neodpeljanih kosovnih odpadkov in smeti.