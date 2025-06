Zahod se sprašuje, kako naj vodi vojne

V nadaljevanju preberite:

Napadi z ukrajinskimi droni, ki so se 1. junija globoko v Rusiji dvignili s tovornjakov, nato pa so se spustili na ruske letalske baze in morda zadeli ducat bombnikov, se bodo gotovo uvrstili med najznamenitejše napade v vojaški zgodovini. Operacija je združevala staromodno sabotažo in kultno orožje vojne v Ukrajini. S tem je pokazala dvoje: prvič, da je nova tehnologija, če je uporabljena domiselno, lahko nepričakovano smrtonosna, in drugič, da bojišče zdaj sega globoko za fronto, kar odvrača predpostavke zadnjega četrt stoletja.