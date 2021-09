Zahodni Balkan bo nekoč v EU, a se navdušenje ohlaja

V nadaljevanju preberite:

Širitev EU na Zahodni Balkan je za Slovenijo pomembno strateško vprašanje in prav bi bilo, da bi ga kot tako razumeli tudi v Bruslju. Članstvo v EU je lahko vzajemno koristno tako za države Zahodega Balkana, kot za celotno Evropsko unijo. Državljani tega območja so se naposlušali praznih obljub o evropski prihodnosti in njihova strast do povezovanja se postopoma ohlaja.