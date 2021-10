Zakaj je Komunistična partija edina prava opozicija

V nadaljevanju preberite:

Takoj ko je bil v parlamentu potrjen kot stoti japonski premier, je Fumio Kišida objavil sestavo kabineta in napovedal parlamentarne volitve, in to 31. oktobra. Lahko na parlamentarnih volitvah pričakujemo presenečenja? Kakšen je danes političen prostor dežele vzhajajočega sonca? Kako se Japonska demokracija spoprijema s čedalje številnejšimi dejavniki avtoritarizma, populizma, kolektivne anksioznosti in dvomi o vsem?