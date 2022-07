Zakonca Zelenski tarča kritik zaradi poziranja za Vogue

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je z izjemo ruskih medijev doslej užival velik ugled in spoštovanje, z odločitvijo, da se z ženo Oleno fotografirata za modno revijo Vogue, pa bi se lahko precej zmanjšal krog njegovih občudovalcev. V različnih medijih, predvsem pa na spletu, je ta njuna poteza naletela na ostre reakcije, od nejevere do zgroženosti, in čeprav je treba upoštevati množico ruskih in proruskih trolov, ki so se nad novico naslajali, so bili skeptični tudi dosedanji veliki zagovorniki Zelenskega.

Nobenega dvoma ni, da je Vogue ugledna ameriška revija, prav tako bi le redki zavrnili možnost, da se postavijo pred fotografski aparat tako legendarne fotografinje, kot je Annie Leibovitz. V obrambo Zelenskega bi lahko navedli tudi dejstvo, da je v težkih dnevih preizkušenj za Ukrajino pomembna vsaka odmevna medijska zgodba ter da sta zakonca Zelenski svoj osebni in celo intimni profil postavila v kontekst vojne in predstavila njen uničujoči učinek ne samo za usodo države, temveč tudi posameznika.

Nespodobna ponudba

In vendar se zdi, da je bila že sama ponudba revije Vogue nekoliko nespodobna, še bolj nespodobno pa je bilo, da sta Volodimir in Olena Zelenski to ponudbo sprejela. Vogue je pač publikacija, ki je namenjena predvsem modi ter prezentaciji različnih življenjskih slogov, to pa se ne zdi tematika, ki bi bila trenutno v Ukrajini v ospredju. Nič manj moteči niso bili posamezni kadri; Olena se je res fotografirala pred uničenim letalom antonov 225, ki so ga Rusi demolirali na samem začetku vojne, vendar je pred njim pozirala v izbrani modni opravi, s čimer je dvomljiv kontekst fotografije. Prav tako niso preveč prepričljivi njuni skupni portreti, gre za skrbno pripravljene mizanscene v interierjih in eksterierjih, ki delujejo preveč izumetničeno in povsem izolirano od dramatičnih dogodkov na frontah v vzhodni in južni Ukrajini.

Kot so poudarili pri reviji Vogue, so želeli s člankom in fotografijami predvsem izpostaviti pogum in odločnost ukrajinske prve dame, ki je aktivna tako v zaledju bojev kot na mednarodnem diplomatskem parketu, vendar skeptikov niso prepričali. Številni mediji, tudi tisti, ki Ukrajino v boju proti ruski agresiji brezpogojno podpirajo, so izrazili presenečenje nad neposrečeno odločitvijo zakoncev Zelenski, ki očitno nista želela poslušati svojih svetovalcev.

Kakor koli že, nedvomno odlična reklama za Vogue in precej manj domišljena reklama za Volodimirja in Oleno Zelenski. In za Ukrajino, ki jo je doslej zapustilo že okrog deset milijonov ljudi, število smrtnih žrtev med civilnim prebivalstvom je naraslo že na več kot pet tisoč, gmotna škoda pa se meri v stotinah milijard evrov.