Hrvaški zamaskiranci s policijskimi palicami

»Pričakujem, da bodo policija in pristojne službe naredile vse, da bi pripravile poročilo o tem, kaj se resnično dogaja,« je dejal predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković na začetku včerajšnje seje vlade in dan po objavi posnetka hrvaške komercialne televizije RTL. Kaj se dogaja na hrvaških mejah? Kako je posnetke videla hrvaška javnost in kako dogodke komentirajo pristojni? Je Hrvaška zlorabila evropski sredstva? Lahko Hrvati pričakujejo preiskavo?