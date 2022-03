Zamujena kitajska priložnost

V nadaljevanju preberite:

Tajvan je zvišal stopnjo vojaške pripravljenosti, vse odkar se je začela ruska invazija na Ukrajino, tajvansko zunanje in obrabno ministrstvo pa sta zelo resno analizirala dokument ruske Zvezne tajne službe, v katerem je navedeno, da je nameraval Xi prvotno akcijo proti otoku sprožiti že to jesen. Ker je rusko nasilje na ukrajinskih tleh izzvalo močne odzive globalnih razsežnosti, zdaj kitajski voditelj instinktivno počne vse, da bi se na notranjem in mednarodnem področju znova vzpostavila stabilnost. Zanj je še posebej pomembno, da to doseže pred oktobrskim jubilejnim 20. kongresom Komunistične partije, pred katerim si mora zagotoviti konsenz v partijskem vodstvu glede podaljšanja mandata in morda spremembe naziva funkcije, ki jo opravlja. Vse pogosteje se namreč omenja možnost, da utegnejo Xija, ki ima zdaj naziv generalnega sekretarja Centralnega komiteja KP, imenovati za predsednika partije.