Zaradi konvoja svobode so v Kanadi razglasili izredne razmere

V nadaljevanju preberite:

Kanadska policija je že prej poskušala razgnati »konvoj svobode«, ki je zavzel prestolnico Ottawa ter zamrznil promet na najpomembnejši avtocestni žili z ZDA, zakon o izrednih razmerah pa bo dovolil še odločnejše ukrepanje. Trudeau je zavrnil vojaško posredovanje, čeprav bi mu izredne razmere to omogočale. Protestniki se lahko bojijo dolgih zapornih in finančnih kazni ter celo zasegov lastnine, vsi Kanadčani pa omejitev potovanj in prepovedi druženja.