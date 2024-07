ZDA obljubile še 1,7 milijarde dolarjev vojaške pomoči za Ukrajino

Oblasti v Washingtonu so danes napovedale novo vojaško pomoč za Ukrajino v vrednosti približno 1,7 milijarde ameriških dolarjev. Paket med drugim vsebuje izstrelke za sisteme zračne obrambe in artilerijske izstrelke, ki jih ukrajinska vojska po lastnih navedbah nujno potrebuje.

Pomoč vključuje 200 milijonov dolarjev vredno opremo iz obstoječih zalog ameriške vojske, ki bo hitro prispela na bojišče v Ukrajini, ter približno 1,5 milijarde dolarjev opreme, za katero so potrebna nova naročila in katere dostava bo trajala nekoliko dlje, je sporočilo ameriško obrambno ministrstvo.

Paket pomoči naj bi med drugim vseboval več vrst izstrelkov za zračno obrambo za zaščito pred ruskimi napadi, artilerijske izstrelke različnih kalibrov, strelivo za precizne raketomete HIMARS in več vrst protitankovskega orožja, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški kongres je po več mesecih zastojev in prerekanja aprila potrdil obsežen paket vojaške pomoči, ki vključuje tudi 61 milijard dolarjev pomoči za Ukrajino. ZDA so tej državi od začetka ruske invazije februarja 2022 doslej že namenile vojaško in drugo pomoč v vrednosti več kot 55 milijard dolarjev.