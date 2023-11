Združeni narodi upajo na konec aidsa do leta 2030

Združeni narodi so pred svetovnim dnevom boja proti aidsu poudarili, da je možno do leta 2030 doseči konec aidsa, če skupnosti in ustanove, ki se spopadajo s to težavo, dobijo zadostna sredstva. V torek objavljeno poročilo programa Združenih narodov za boj proti hivu in aidsu (UNAIDS) sicer priznava, da svet ni na krivulji za dosego tega cilja.

»Čeprav svet trenutno ni na dobri poti, da bi odpravil aids kot grožnjo javnemu zdravju, lahko to stori,« piše v poročilu, ki po prepričanju UNAIDS nosi sporočilo »dejavnega upanja«.

ZN so leta 2015 prvič opredelili letnico 2030 kot točko, ko bi svet lahko odpravil aids kot grožnjo javnemu zdravju. Trenutno z virusom hiv živi 39 milijonov ljudi, več kot pol njih na vzhodu in jugu Afrike, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kot opozarjajo ZN, 9,2 milijona okuženih po svetu nima dostopa do ustrezne oskrbe, še posebej pa jih skrbijo politike nekaterih držav, ki pripadnike skupin, ki so še posebej izpostavljeni morebitnim okužbam, potiskajo na rob družbe.

Kljub bistvenemu znižanju cen zdravljenja obolelih pa 20,8 milijarde ameriških dolarjev, kolikor jih je bilo lansko leto na voljo za spopadanje s hivom v revnejših državah in državah s srednjimi prihodki, ne dosega zastavljenih ciljev financiranja. Kot navaja AFP, bodo finančne potrebe na tem področju leta 2025 predvidoma znašale 29,3 milijarde dolarjev.

Lani se je s hivom okužilo 1,3 milijona ljudi, kar je bistveno manj kot 3,2 milijona, kolikor okužb je bilo zabeleženo ob vrhuncu pandemije aidsa leta 1995. Zaradi zapletov, povezanih z aidsom, je leta 2022 umrlo 630.000 ljudi.

Po ocenah ZN 86 odstotkov okuženih s hivom ve za svojo okužbo. 89 odstotkov njih se zdravi z antiretrovirusno terapijo, med njimi pa 93 odstotkov uspešno zatira virus, zaradi česar je malo verjetno, da ga širijo dalje.

Svetovni dan boja proti aidsu, ki je globalno zahteval več kot 40 milijonov ljudi, 1. decembra obeležujemo od leta 1988.