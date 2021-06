Združeni okoli nogometa, razdeljeni okoli svobode

V nadaljevanju preberite:

»Vedno se z obrazom obrni proti soncu in sence bodo padle za tvoj hrbet.« Te besede ameriškega pesnika Walta Whitmana so mi prišle na misel, ko nam je bil 21. junija podarjen najdaljši dan v letu, poln sonca in že močno obarvan s poletjem, optimističen pa prav zaradi tega, ker smo lahko vsaj za kratek čas iz svojega življenja pregnali vse sence in se pritoževali nad vročino. Kot da drugih težav sploh ne bi bilo.