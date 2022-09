Zelenski pozval Ruse, naj se uprejo mobilizaciji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Ruse v četrtek pozval, naj se uprejo delni mobilizaciji, ki jo je odredil ruski voditelj Vladimir Putin, njegova odločitev pa je sprožila številne proteste in spodbudila množične odhode iz države.

»V teh šestih mesecih vojne je umrlo 55.000 ruskih vojakov (...),« je dejal Zelenski v svojem rednem nočnem nagovoru. »Želite več? Ne? Potem protestirajte. Borite se. Bežite. Ali pa se predajte ukrajinski vojski,« je pozval.

Rusom je očital, da so sokrivi za zločine v Ukrajini. »Vi ste že sokrivi za vse te zločine, umore in mučenja Ukrajincev. Ker ste bili tiho. Ker ste tiho,« je še dejal ukrajinski predsednik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»In zdaj je čas, da izberete: za moške v Rusiji je to izbira umreti ali živeti, postati invalid ali ohraniti zdravje. Za ženske v Rusiji je izbira, da za vedno izgubijo svoje može, sinove, vnuke ali pa jih še vedno poskušajo zaščititi pred smrtjo, pred vojno, pred eno osebo (Putinom),« je nadaljeval.

Zelenski: Vojna zdaj za Ruse ne bo več le televizijski dogodek

V nagovoru Ukrajincem pa je Zelenski dejal, da je delna mobilizacija Rusije znak moči Kijeva. To po njegovem pomeni, da vojna zdaj za Ruse ne bo več samo televizijski dogodek, ampak bo vstopila v resnično življenje.

Putin je v sredo ukazal delno mobilizacijo, dan po tistem, ko so proruske oblasti v štirih regijah v Ukrajini, ki so jih zasedle ruske sile, napovedale referendume o priključitvi Rusiji. Referendumi v Lugansku, Donecku, Hersonu in Zaporožju se začenjajo danes in naj bi trajali do torka.

Po napovedi o vpoklicu v vojsko so iz Rusije poročali, da Rusi množično zapuščajo državo. Leti v sosednje države, ki Rusom omogočajo brezvizumski vstop, so bili skoraj v celoti zasedeni, cene letalskih kart pa so skokovito narasle.

Na protestih po vsej Rusiji proti delni mobilizaciji je bilo v sredo aretiranih več kot 1300 ljudi.