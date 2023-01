Rusi okrepili raketne napade na infrastrukturo Kijeva in okolice

V ukrajinski prestolnici Kijev je davi odjeknilo več eksplozij, ukrajinske oblasti pa poročajo o novih ruskih raketnih napadih na kritično infrastrukturo v mestu in okolici. V Kijevu potekajo »raketni napadi na ključne infrastrukturne objekte«, je na telegramu sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Kirilo Timošenko. Rakete so padle tudi na območje Harkova in Zaporožja.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da so rakete padle na nenaseljeni del mesta in da ni bil nihče poškodovan. Prebivalce je pozval, naj se zatečejo v zaklonišča. Po podatkih urada predsednika je bil na območju Kijeva prizadet tudi stanovanjski objekt, vendar za zdaj ni bilo podatkov o morebitnih žrtvah.

Gre za prvi večji raketni napadi na ukrajinsko prestolnico od začetka leta. Od sredine oktobra je Rusija izvedla številne obsežne napade, predvsem na objekte ukrajinske energetske infrastrukture. Zaradi obsežnega uničenja infrastrukture je marsikje prišlo do prekinitve dobave električne energije, kar je prizadelo na milijone ljudi.

V Soledarju več tednov potekajo hudi boji za nadzor nad tem strateško pomembnim mestom. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Zelenski: Spopadi za Soledar se nadaljujejo

Kljub ruskim poročilom o zavzetju majhnega mesta Soledar na vzhodu Ukrajine ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da se spopadi za nadzor nad mestom nadaljujejo. »Težak boj za Doneck se nadaljuje,« je v petek zvečer v videonagovoru dejal Zelenski. »Boj za Bahmut in Soledar, za Kremino, za druga mesta in vasi na vzhodu naše države se nadaljuje,« je zatrdil Zelenski.

Ukrajinskim vojakom, ki Soledar in Bahmut branijo pred ruskimi napadi, je namenil osebno zahvalo. »Iskrena hvala borcem iz enote Kraken za odločne akcije za uničenje sovražnika na območju Soledarja,« je dejal Zelenski.

Rusko obrambno ministrstvo je v petek sporočilo, da je ruska vojska po tednih obsežnih bojev zavzela to strateško pomembno mesto v regiji Doneck. V ločeni izjavi je ministrstvo kasneje poudarilo, da so v bitki za Soledar sodelovale različne enote, in pohvalilo »pogumne in nesebične« sile najemniške skupine Wagner. Ustanovitelj skupine Wagner Jevgenij Prigožin vztraja, da je ofenzivo na Soledar vodila njegova enota.

V Soledarju več tednov potekajo hudi boji za nadzor nad tem strateško pomembnim mestom, enem ključnih za ukrajinski obrambni zid, s katerim Kijev ščiti večji regionalni središči Slovjansk in Kramatorsk.