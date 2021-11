Zgodovina v obliki prestola za Xi Jinpinga

V nadaljevanju preberite:

Odkar je Kitajska preživela »konec zgodovine«, ki ga je leta 1989 napovedal ameriški futurolog Francis Fukuyama, poskuša njeno partijsko vodstvo odrediti, kdaj bo v resnici razglašen ta konec in kaj bo takrat najpomembnejša vsebina prihodnosti.

Okence v kitajsko zavest po zgodovinski svetovni ureditvi se nam bo odprlo prihodnji teden, ko bo v Pekingu 6. plenum sklica centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske. Velika palača narodov na zahodnem delu Trga nebeškega miru bo od ponedeljka velika tovarna prihodnosti s kitajskimi značilnostmi. Od ponedeljka do četrtka bo v njej sedelo 375 rednih in alternativnih članov centralnega komiteja, in čeprav se na Kitajskem ne glasuje več z dviganjem rok, temveč s pritiskom na gumb, bo to kljub vsemu slika neomajnega monolita partijske odločnosti in pripadnosti. To bo uvod v večnost sedanjega generalnega sekretarja centralnega komiteja Xi Jinpinga.