Zgodovinski trenutek v času resne gospodarske krize

»Gospodarska stabilnost in zaupanje bosta v središču programa te vlade. To pomeni, da nas čakajo težke odločitve,« je po srečanju s kraljem Karlom III. povedal novi britanski premier Rishi Sunak. Njegove besede, predvsem pa odkritost, s katero je nagovoril javnost, so naznanili precej drugačen stil vladanja od tistega, ki so ga bili Otočani vajeni pod Sunakovima predhodnikoma, Borisom Johnsonom in Liz Truss.