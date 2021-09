Živele ženske Afganistana!

V nadaljevanju preberite:

Kateri so tisti najpomembnejši dogodki, ki so v zadnjih petdesetih ali sto letih spremenili svet? Prelistavala sem številne sezname, ki so jih sestavljale različne institucije, in medtem ko je bil na prav vsakem od njih teroristični napad na Ameriko 11. septembra 2001, sem samo na enem – kot enega najpomembnejših trenutkov v razvoju moderne družbe – opazila izum minikrila.



Beseda »izum« je morda v tem primeru neustrezna, saj so se ženska krila oziroma obleke v drugi polovici prejšnjega stoletja skrajševala postopno, dokler jim ni londonska modna oblikovalka Mary Quant prva nadela ime »mini« (menda po njej ljubi znamki avtomobila). No, letos bi lahko slavili 60. obletnico prehoda roba krila nad koleno.