Izziv za protokol: živi papež bo pomagal pokopati mrtvega

V katoliški cerkvi se pospešeno pripravljajo na smrt papeža Benedikta. Njegovo zdravje že dlje časa peša. Ob smrti vatikanskega voditelja veljajo strogi protokoli. Ker je situacija takšna, da je zaslužni papež zaradi zdravja odstopil, cerkev pa je izvolila drugega voditelja, ni jasno, ali bodo standardni protokoli veljali tudi za nekdanjega, zdaj upokojenega t. i. zaslužnega papeža.

Ko se je leta 2013 Benedikt XVI. oz. Joseph Ratzinger po osmih letih papeževanja zaradi starosti poslovil od položaja, je postal prvi papež v 600 letih, ki je odstopil. Skoraj desetletje zdaj v Vatikanu pravzaprav živita dva papeža, Benedikt je bival v Vatikanskih vrtovih v samostanu Mater Ecclesiae in se celo občasno pojavil skupaj s svojim naslednikom.

Prvič po 600 letih sta za zidovi Vatikana sobivala dva papeža. FOTO: Reuters

»Še nikoli nismo imeli takšne situacije, da bi živi papež pomagal pokopati mrtvega papeža,« je dejal katoliški zgodovinar John McGreevy. Vatikanski uradniki zato zdaj iščejo rešitve za protokol. Ko papež umre, se po zdravniški potrditvi o tem najprej neformalno obvesti voditelje tujih držav, šele nato radio Vatikan objavi novico o njegovi smrti.

Vatikan od smrti enega papeža do izvolitve drugega vodi t.i. »camerlengo«, ki je trenutno kardinal Kevin Farrell. Ker pa Benedikt, na čigar smrt se pripravljajo, ni več papež, nekatere kardinalove naloge morda niso več primerne, navaja BBC.

Običajno ima kardinal vlogo glasnika uradne potrditve papeževe smrti, tradicionalno tako, da z majhnim srebrnim kladivom trikrat udari po njegovi glavi in zakliče njegovo ime. Nadzira tudi uničenje papeževega prstana, zapečatenje papeškega stanovanja, bdi nad organizacijo pogreba in pripravami konklav za izvolitev naslednika.

A ker je Frančišek, Benediktov naslednik, že papež, obstaja precejšnja negotovost glede tega, kaj bodo sploh naloge komornika.

Papeški pogreb običajno vodi dekan kardinalskega zbora, trenutno kardinal Giovanni Battista Re. Toda v trenutni situaciji se po navedbah BBC lahko domneva, da bo pogreb vodil papež Frančišek. Obred običajno poteka v baziliki svetega Petra ali na trgu pred njo. Papež je pokopan v grobnici pod baziliko.

Pod papežem Benedikom se je začela prva, še negotova in neodločna čistka proti duhovniški pedofiliji. FOTO: Osservatore Romano/Reuters

Vsak papež lahko določi izvedbo lastnega pogreba. Čeprav je Benediktova družina pokopana v Nemčiji, je njegov biograf Peter Seewald dejal, da si želi biti pokopan v grobnici, ki je pripadala njegovemu predhodniku Janezu Pavlu II., preden je bil razglašen za svetnika in preseljen na drugo lokacijo v Vatikanu.

Nekaj pa je nedvomno jasno. Najpomembnejšega obreda po smrti papeža – izvolitve novega – ne bo. Natančni protokoli, ki jih bo Vatikan upošteval po Benediktovi smrti, niso jasni, saj Katoliška cerkev še ni objavila nobenih javnih informacij glede tega.

Poznavalec Vatikana Massimo Franco je za BBC povedal, da bodo morali biti vsi postopki »napisani z ničle« in da po Benediktovem odstopu leta 2013 katoliška cerkev ni navedla, kaj bo storjeno v primeru njegove smrti. Opozoril je tudi, da bi morebitna smrt Benedikta lahko imela za posledico tudi to, da bi odstop papeža postal nekaj običajnega. »Za določene kroge znotraj Katoliške cerkve je bil odstop Benedikta nekaj, kar se ne bi smelo več ponoviti. Za druge pa predstavlja precedens, ki bi se lahko ponovil.«

Ker je bil Benedikt prej državni voditelj Vatikana, neodvisne mestne države, ki jo obkroža Rim in jo upravlja papež, je možno, da bo to državni pogreb s povabljenimi tujimi voditelji, a kot poroča BBC, tudi to še v tem trenutku ni gotovo.