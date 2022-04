Živimo v času velike izdaje

V nadaljevanju preberite:

»Le kako je Jezus pristopil k desničarjem? Bil je sin begunca, bil je naklonjen revnim, svoje privržence je učil, naj nikoli prvi ne vržejo kamna. Ko gre za glasovalno skrinjico, je Jezus postal politična lastnina zagrizenih konservativcev in protimigracijskih populistov, ki jim ni do tega, da bi nastavili še drugo lice, so pa v hipu pripravljeni azilante poslati nazaj v nevarnost.«

To je lani v Politicu zapisal Jacopo Barigazzi, potem ko je opazil, da so si krščanstvo prisvojili madžarski premier Viktor Orbán in nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, prvi mož italijanske desničarske lige Matteo Salvini in voditeljica postfašističnih Bratov Italije Giorgia Maloni. Tej skupini bi lahko dodali še veliko evropskih politikov – morda tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina –, ki veliko govorijo o ogroženosti njihovih nacij, Jezusa pa uporabljajo kot simbol, ki ga je treba braniti pred liberalizmom, sekularnostjo, racionalizmom in vsemi vrstami shizme (razkola).