Zmagoslavna fotografija družine Donalda Trumpa, a brez soproge Melanie

Melania Trump je po zmagi njenega soproga Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah prvič javno komentirala izid. Nekaj ur po tem, ko si je novoizvoljeni predsednik zagotovil dovolj elektorskih glasov za svoj drugi mandat, je v sredo zvečer na platformi X delila objavo o vrnitvi v Belo hišo piše Indenpendent.

Po zmagi Trumpa na predsedniških volitvah leta 2024 je Kai Trump, hčerka Donalda Trumpa mlajšega, delila fotografijo s pripisom »v polni zasedbi«, na kateri so bili Trump, njegovih pet otrok in Elon Musk, Melania Trump pa je bila očitno odsotna. To je spodbudilo številne uporabnike na platformi X, da so se spraševali, kje je Melania, nekateri pa so se celo šalili, da je Musk postal »del družine«.

To ni prvič, da so Melaniine odsotnosti vzbudile vprašanja. Med Trumpovo kampanjo je večinoma ostala izven oči javnosti, kar so nekateri opazili zaradi njenih maloštevilnih nastopov.

Po zmagi je Melania delila svoje misli na platformi X. Zapisala je: »Večina Američanov nam je zaupala to pomembno odgovornost. Varovali bomo srce naše republike – svobodo. Pričakujem, da se bodo državljani naše države ponovno zavezali drug drugemu in se dvignili nad ideologije za dosego osebne svobode, gospodarske blaginje in varnosti.«

Trump se spominja svojega zmagovalnega govora

V svojem zmagovalnem govoru je Trump omenil poskus atentata nanj in dejal: »Mnogi ljudje so mi povedali, da mi je Bog rešil življenje z razlogom. In ta razlog je bil, da rešim našo državo in ponovno vzpostavim veličino Amerike, zdaj pa bomo to poslanstvo skupaj izpolnili. To bomo izpolnili.«

»Anti-eshtabliment« retorika se je po dogodku še okrepila FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Kljub odsotnosti pa je nekdanja prva dama opravila nekaj odmevnih nastopov, med drugim oktobra na Trumpovem zborovanju v Madison Square Gardnu v New Yorku in julija na Nacionalni konvenciji Republikanske stranke.

Prav tako je pred kratkim promovirala svojo knjigo, kjer je izpostavila svoja stališča o splavu, ki se razlikujejo od stališča njenega soproga. Melania Trump je zapisala, da ženska zaradi pravice do osebne svobode in avtonomije nad lastnim življenjem lahko sama odloči o prekinitvi nosečnosti.

Knjiga z naslovom »Melania« je bila izdana letos. FOTO: Saul Loeb/Afp

Po izvolitvi Donalda Trumpa ostaja vprašanje, ali bo Melania ponovno prebivala v Beli hiši. Na vprašanje o možni vrnitvi v Belo hišo je Melania Trump v intervjuju za Fox & Friends dejala, da zaradi svojih izkušenj ni zaskrbljena: »V Beli hiši sem že bila, zato natančno vem, kaj lahko pričakujem.«