Trumpova trojna inflacijska grožnja

John Maynard Keynes je leta 1919 dejal: »Ni bolj subtilnega in zanesljivega načina za rušenje obstoječih temeljev družbe, kot je razvrednotenje valute.« To ugotovitev je pripisal boljševiškemu voditelju Vladimirju Leninu, ki je trdil, da je razvrednotenje valute »najboljši način za uničenje kapitalističnega sistema«.

Nedavni dogodki so boleč opomin na Keynesovo preudarnost. Inflacija v ZDA v obdobju 2021–2023, ki je bila v primerjavi s tisto po prvi svetovni vojni sicer blažja, je zadostovala za splošno razočaranje in jezo volivcev. Posledica je enoten republikanski nadzor nad Belo hišo in kongresom pod vodstvom novoizvoljenega predsednika, ki je pred štirimi leti poskušal razveljaviti svoj volilni poraz.

Druga administracija Donalda Trumpa je zdaj pripravljena uvesti korenite spremembe gospodarske politike. Čeprav bi ti ukrepi utegnili imeti daljnosežne posledice, se mnogi volivci morda ne zavedajo, kaj jih čaka.