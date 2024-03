Pet trikov za večjo produktivnost z Galaxy umetno inteligenco

Galaxy S24 serija prinaša tri telefone – Galaxy S24, Galaxy S24+ in Galaxy S24 Ultra. To so telefoni, ki vas spremljajo ves dan, ponujajo vam niz orodij za povečanje produktivnosti in organizacijo časa ter življenja, in to z uporabo umetne inteligence. Vstopite v svet, kjer je vaša produktivnost optimizirana, vaš čas pa pametno porabljen. Predstavljamo pet ključnih trikov za povečanje vaše učinkovitosti.

Odpravljanje komunikacijskih ovir

Galaxy S24 omogoča učinkovitejše sodelovanje, ne glede na oddaljenost ali jezikovne ovire. S funkcijo Pomoč za pisanje (Chat Assist) lahko ustvarite besedila, ki so prilagojena tonu vašega sporočanja. Poleg tega funkcija Tolmač (Interpreter) omogoča prevajanje v realnem času, kar vam olajša komunikacijo z ljudmi iz različnih delov sveta.

Foto Samsung

Organiziranje telefona in misli

Umetna inteligenca v telefonih Galaxy S24 serije inteligentno organizira vaš telefon, da ohranite jasnost misli in osredotočenost. S funkcijo Pomoč za zapiske (Note Assist) lahko ustvarite in shranite skrajšane različice vseh gradiv ter ustvarite dobro strukturiran arhiv. Poleg tega lahko funkcija Pomoč za prepis (Transcript Assist) pretvori vaše posnetke sestankov v natančne zapise, s čimer vam omogoča, da ostanete osredotočeni na pogovor.

Foto Samsung

Optimizacija delovnega procesa

Galaxy S24 serija vam pomaga pri hitrem in učinkovitem izvajanju nalog. S pomočjo zgoraj omenjenih funkcij lahko enostavno povzamete, urejate in pretvarjate dokumente, s čimer prihranite čas in energijo. Tudi če imate že obstoječe zvočne datoteke, lahko funkcija Besedilo v avdio (Text to Audio) pretvori te datoteke v zapiske, kar vam omogoča hiter pregled ključnih informacij.

Foto Samsung

Pametna fotografija in urejanje posnetkov

Če pri svojem delu veliko uporabljate tudi različne fotografije, boste zagotovo navdušeni nad funkcijo Predlogi za urejanje (Edit Suggestion), ki uporablja moč umetne inteligence, da predlaga optimalne prilagoditve za vsako posamezno fotografijo, zaradi česar je urejanje hitro in enostavno. Po drugi strani pa bo Generativno urejanje (Generative Edit) zapolnilo dele ozadja fotografije v le nekaj dotikih, kar vam bo dalo ustvarjalno svobodo pri ustvarjanju edinstvenih kompozicij. Delo s fotografijo bo tako veliko bolj hitro in enostavno.

FOTO: Samsung

Pametno spletno iskanje

Kot zadnjo vam razkrivamo še eno funkcijo, ki vam bo prišla prav tako pri delu kot v vsakdanjem življenju. Brskanje po spletu bo odslej povsem drugačno. Tu je Iskanje v Googlu z obkroževanjem (Circle to Search with Google). Gre za odlično raziskovalno orodje, ki vam omogoča, da intuitivno iščete vse okoli sebe. Z le enim pritiskom ali potezo s pisalom S Pen na zaslonu označite podrobnost ali predmet, ki vas zanima, in telefon bo prepoznal vašo namero ter vam zagotovil ustrezne rezultate v Googlovem brskalniku.

FOTO: Samsung

pametni telefoni Galaxy S24 serije so vaš osebni pomočnik, ki vam pomaga doseči več v krajšem času. S pomočjo umetne inteligence te naprave spreminjajo način, kako delamo, razmišljamo in ustvarjamo, ter nam omogočajo, da živimo bolj organizirano in produktivno življenje.

FOTO: Samsung

Naročnik oglasne vsebine je Samsung