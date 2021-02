Antroposfera je človekovo maslo

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.



Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Kako na vaše raziskovanje vpliva koronavirus?

Zakaj imate radi znanost?

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenica?

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Dr. Mateja Gosar je znanstvena svetnica, zaposlena na Geološkem zavodu Slovenije, kjer vodi raziskovalni program Podzemne vode in geokemija in raziskuje kemično sestavo geoloških materialov ter zapletene interakcije med elementi in njihovimi spojinami zaradi geogenih vplivov ter preteklih in sedanjih antropogenih dejavnosti.

Najpogosteje uporabljam računalnik, da rezultate različnih analiz pravilno interpretiram in na podlagi tega pripravim različne konceptualne modele. Najraje pa delam na terenu, kjer izvajamo vzorčenja in terenske meritve.Raziskujem na področju geokemije, ki združuje različne veje geologije in drugih naravoslovnih ved. Proučujem sestavo, zgradbo, lastnosti, transportne poti ter kroženje kemičnih elementov in njihovih spojin v različnih materialih, predvsem geoloških. Kemični elementi so tesno povezani z značilnimi sferami našega planeta. Ker v zadnjem stoletju zaznavamo intenziviranje vplivov človekove dejavnosti na naš planet, je nastala nova samostojna sfera, ki jo imenujemo antroposfera, nova geološka doba, v kateri živimo, pa se imenuje antropocen. Antroposfera je torej stičišče plasti geosfere oziroma okolje, na katerega močno vplivamo mi in naše dejavnosti. Ravno proučevanje teh vplivov je rdeča nit mojega dolgoletnega raziskovanja. To so predvsem raziskave vplivov preteklega rudarjenja kovin na okolje. Študiram tudi geokemične značilnosti ozemlja Slovenije, v zadnjem obdobju pa zaradi antropogenih vplivov postajajo vse pomembnejše raziskave urbanih okolij.Terensko delo v naravi na srečo lahko opravljam. Zelo pa pogrešam naključne pogovore s sodelavci, ki so dragoceni, saj večkrat vodijo do dobrih raziskovalnih idej. Zoom in druge spletne povezave pristnih osebnih stikov ne morejo povsem nadomestiti.Ker je delo v znanosti vedno zanimivo, raznoliko, polno izzivov in nikoli monotono. Omogoča, da lahko s poglabljanjem znanja bolje razumemo naravo, katere del smo, in jo s tem pomagamo ohranjati.Dodajam kamenčke v mozaik, s katerim lahko vedno bolje razumemo vplive, ki jih ljudje povzročamo Zemlji. To pa je temelj za predlaganje in znanstveno ovrednotenje ukrepov, namenjenih zmanjšanju ali odpravi negativnih vplivov na okolje. Naše raziskave torej prispevajo k trajnostnemu razvoju.Tega se pravzaprav dolgo nisem zavedala. Šele ko sem bila že globoko v raziskovalnem delu, sem končno dojela, da mi je bilo raziskovanje v naravoslovju usojeno. Imela sem dober vzor svoje mame, ki je bila profesorica in raziskovalka na področju biologije.Zelo rada sem aktivna v naravi. Veselijo me pohajanja po gorah, pozimi turno smučanje, obožujem morsko obalo. Ko sem v naravi, razmišljam neobremenjeno in takrat se porodijo najboljše ideje. In ravno dobra ideja je ključna pri raziskovalnem delu. Zanjo pa potrebujemo široko znanje, drzne misli in pogum.Radovednost in potrpljenje za poglobljeno dolgotrajno delo. Odlične rezultate slej ko prej dočakamo, če dobro in trdo delamo. Dobrodošla je tudi prava mera kritičnosti, predvsem do lastnega dela.Ker name vplivata otroka, oba fizika, verjamem, da bo to vpeljava kvantnih tehnologij v vsakodnevno življenje.Še raje bi odšla v odmaknjene, neokrnjene dele naše Zemlje, spoznavala naravo in ljudi, ki živijo daleč od ponorelega sveta.Geologi si veliko obetamo od trajnostne rabe geotermalne energije in tudi drugi obnovljivi viri energije bodo postajali pomembnejši, jih pa nikoli ne bo dovolj. Zato stavim na jedrsko energijo, dolgoročno predvsem na fuzijo.Z Darwinom, ker je bil v svojih razmišljanjih izredno širok in je poskušal razumeti naravo kot celoto. Zanimali so ga tudi fosili in kako so nastale kamnine, lahko bi rekli, da je bil tudi geolog. Bil je pravi naravoslovec, razumel je, da je celotna narava povezana, da se ves čas spreminja in da teži k ravnovesju.V zadnjem času sem poslušala nekaj zanimivih oddaj Frekvenca X in Ugriznimo v znanost. Knjiga Kratka zgodovina skoraj vsega Billa Brysona duhovito pripoveduje zgodbe o pomembnih znanstvenih odkritjih, razmišlja o naravnih zakonih, raziskuje čas od nastanka planeta Zemlje do sodobnih odkritij in podaja zgodovino razvoja geologije.Da so večino v Idriji proizvedenega živega srebra porabili v Južni Ameriki za pridobivanje srebra in zlata z amalgamacijo. Ogromne količine živega srebra, ki jih je dalo idrijsko rudišče, so bile neizmerno bogastvo, ki je pomembno bogatilo blagajne držav, ki jim je takrat pripadala Idrija.