Blob odpotoval v vesolje

Zanimivo bo videti, kako se bo protist vedel v vesolju. FOTO: CNES

Izsušeni Blob in ovseni kosmiči kot njegova hrana. FOTO: CBI/CRCA/CNES/CNRS/David Villa

Astronavti se veselijo tovornih kapsul, saj jim pogosto prinašajo dobrote in tudi nove znanstvene eksperimente. Ravno danes bodo astronavti dočakali kapsulo cygnus, ki jim dostavlja sveže sadje in zelenjavo in tudi pico. V tovoru pa je tudi prav poseben »gost« Blob.Za nenavadni organizem z znanstvenim imenom Physarum polycephalum bi lahko rekli, da je Nezemljan na našem planetu. Je ena od sluzastih plesni, videti je kot gliva, a ni, lahko se vede tudi kot žival. Nima možganov, nima želodca, nima oči, vendar ko zazna hrano, jo poje in prebavi, nima nog, a se premika, lahko se uči in prilagodi ter »znanje« prenese na drug organizem. Če se poškoduje, se samoozdravi. Rumenkasto bitje že dolgo fascinira znanstvenike, proučili so ga v že zelo različnih okoliščinah. Enocelični organizem z več jedri lahko z dehidracijo vstopi v speče stanje in takšne štiri organizme, velike kot noht, so poslali na mednarodno vesoljsko postajo, kjer ga bodo izpostavili še mikrogravitaciji.V francoskem nacionalnem centru za znanstvene raziskave, ki vodi projekt, so pojasnili, da bodo različne poskuse na trdnih tleh izvedli študenti in dijaki v več kot 4500 izobraževalnih ustanovah, v vesolju pa jih bo poustvaril francoski astronavt. Preverjali bodo, kako hitro in v katere smeri organizem raste na Zemlji in v vesolju. »Ne vemo še, kako se bo vedel v mikrogravitaciji. Kam se bo premikal? Bo rasel še v novi dimenziji navzgor?« je le nekaj vprašanj, ki si jih postavlja, profesor planetarne znanosti v francoski vesoljski agenciji. Sluz za ljudi ni nevarna, hrani pa se z odpadnim listjem in lubjem, rada ima tudi ovsene kosmiče, ki jih znanstveniki uporabljajo za njeno proučevanje.Organizem je vzdevek Blob dobil po znanstvenofantastični grozljivki iz leta 1958, v kateri igra mladi Steve McQueen, »glavna zvezda« pa je nezemeljsko bitje blob, ki v majhnem mestu v Pensilvaniji požre vse na svoji poti.