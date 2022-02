Brez bakterij nam živeti ni

V nadaljevanju preberite:

Ob omembi bakterij večina pomisli na patogene povzročitelje okužb, ki se jim je treba za vsako ceno izogibati, še posebej v zadnjem času, ko nas v skoraj vsakem javnem prostoru pričaka razkužilo. A niso vse bakterije slabe ...

Čeprav največ govorimo o črevesni mikrobioti, bakterije naseljujejo tudi druge dele našega telesa, tako zunanje kot notranje. Najbolj raziskane so kožna, oralna in vaginalna mikrobiota, ki se med seboj ne razlikujejo samo po funkciji, temveč tudi po sestavi. Bakterije so nepogrešljiv del človeka.

»Katerokoli živo bitje na katerikoli razvojni stopnji živi v sožitju z mikroorganizmi. Bistvo tega simbiotskega odnosa je, da bakterije od svojega nosilca dobivajo prostor in hrano, hkrati pa so koristne za bitje, na katerem živijo. Poleg tega skoraj vsaka naša celica vsebuje tudi starodavno obliko bakterije – mitohondrij,« pravi mikrobiologinja dr. Maja Rupnik, ki med drugim proučuje vlogo črevesne mikrobiote v zdravju in bolezni ter kako nas črevesne bakterije ščitijo pred okužbami.