Dober znanstvenik se ne posmehuje

Najpogosteje spletni iskalnik, najraje knjigo.Raziskujem, kako nekaj tako asocialnega, kakor je literatura, vendarle poraja družbene učinke. Raziskujem torej literaturo kot nekaj, kar ni na primer samo nerazumljiva pesem v šolskem berilu, ampak tudi še preveč razumljivo berilo. Se pravi, proučujem literaturo kot nekaj, kar niso samo dolgočasna besedila v berilu, pač pa tudi zanimivejša besedila zunaj berila; in ne samo besedila, kakor jih razlaga berilo, temveč tudi prav tista besedila, kakor jih razlagamo zunaj berila. Donesek ni boljše berilo; donesek je boljše razumevanje berila, in sicer slehernega berila.Za spletni iskalnik še najdem kaj časa, za knjigo pa ne več. Pa še to v Ljubljani in ne v Princetonu, kjer bi sicer bil v tem študijskem letu.Ker vsaj poskuša biti nekaj več kakor ideologija.Kvečjemu malo več jasnosti glede pojma človeštva.Da bom znanstvenik, sem izvedel, ko sem se kot znanstvenik lahko preživljal. Da bi bil rad znanstvenik, pa sem izvedel, ko sem opazil, da raje kakor romane berem spremne besede k njim.Če je raziskovanje zanimivo, kakor predpostavlja vprašanje, potem je raziskovanje edina zanimiva reč, ki jo počnem.Dober znanstvenik, znanstvenica se ne posmehujeta, če nekdo predlaga belilo kot cepivo proti covidu. Dobro namreč vesta, da utegne biti dejanska rešitev še bolj nora. (Nasploh se takšna oseba ne posmehuje, ampak gleda naokrog, kdo se ji posmehuje in kdo ne.)Če bi znanstvena odkritja lahko napovedal, ne bi bila prelomna. Enako velja za trajanje mojega življenja.Pred leti sem iz Münchna v London šel z vlakom. Iz Berlina na Dunaj sem nekoč šel z avtobusom. Poleg tega na Marsu Dunaja ni.Na ustanovne pogodbe največjih multinacionalk. Prav prikladno jih vsako leto rangira revija Fortune.Zanimivi znanstveniki in znanstvenice niso zanimiva družba ob kavi. Mentor moje disertacije je izjema, ki mi pade na pamet.Kaj pomeni fiskalno pravilo?, televizijski prispevek iz leta 2012, v katerem študent Sašo Furlan v nasprotju s parlamentarnimi politiki zna pojasniti, kaj je fiskalno pravilo. Še vedno se najde na družabnih omrežjih, prav tako Furlanove druge znanstvene intervencije v politično ekonomijo.Literarni zgodovinarji in zgodovinarke ne berejo literature, ampak druge literarne zgodovinarje in zgodovinarke.